Detectar en 8 minuts si un treballador es positiu en Covid-19

En les últimes setmanes el Grup Pyrénées ha ofert a tots els treballadors i treballadores de les diferents àrees de negoci –grans magatzems, automòbils, restauració, etc.- la possibilitat de fer-se de manera voluntària un test d’antigen als mateixos centres de treball. Les proves s’han organitzat de la mà del proveïdor de vigilància de la salut d’aquest grup empresarial i les han dut a terme un equip sanitari qualificat de tres persones.

La iniciativa ha tingut molt bona acollida entre els empleats. De fet, aproximadament la meitat del total de la plantilla, que actualment és d’unes 1.200 persones, s’ha fet la prova. S’han detectat tres casos positius entre els més de 500 treballadors a qui s’ha fet el test. Els tres casos han estat immediatament notificats al ministeri de Salut, que n’ha continuat el seguiment.

En les properes setmanes se seguiran fent tests a tots els treballadors que ho sol·licitin. De fet es preveu fer-los de manera periòdica per vetllar per la seguretat tant dels empleats com dels clients. La iniciativa s’emmarca en el pla de seguretat que des de l’inici de la pandèmia Grup Pyrénées desenvolupa per tal de garantir entorns de treball segurs i per vetllar també per la seguretat de clients i proveïdors.