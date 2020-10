Detectat un brot a l'hospital de la Seu

El Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha detectat aquest dimecres un brot de covid-19 que ha afectat, de moment, a 18 persones. Tal com ha explicat a l' Ara Pirineus el director gerent del centre, Francesc Guerra, les persones afectades són vuit pacients, nou professionals i una persona que realitza pràctiques al centre hospitalari. Guerra ha remarcat que s'ha realitzat un cribratge a tot el centre i que de moment s'han detectat aquests casos, tot i que s'està pendent dels resultats de totes les proves per determinar si n'hi ha més.



Pel que fa als pacients, ha detallat que quatre d'ells segueixen a l'hospital, tot i que "estan estables i es troben bé", mentre que quatre més han resultat ser asimptomàtics i se'ls ha derivat cap al seu domicili. Pel que fa als nou professionals i la persona que està en pràctiques a l'hospital, tots ells han resultat ser asimptomàtics. Es dona el cas que els darrers dies algun dels pacients s'havia desplaçat a altres centres hospitalaris per fer-se proves i tractaments rutinaris. En aquest sentit, Guerra ha indicat que des del Sant Hospital ja s'ha informat de la situació a aquests centres, per tal que n'estiguin al corrent i puguin prendre les mesures que creguin oportunes.



El director gerent ha indicat que " dins del que cap, la situació està normalitzada, tot i que el procés encara no ha acabat, ja que seguim fent proves a tots els pacients i al personal". Quan això acabi, ha afegit, "tindrem clar el mapa de com estem, i esperem que es mantingui la situació actual, que està dins d'un ordre".



Davant d'aquesta situació, i del risc molt alt que hi ha a la Seu d'Urgell i a l'Alt Urgell, l'hospital ha decidit restringir provisionalment les visites als pacients. Guerra ha indicat que "no seria prudent seguir rebent a gent de fora que no sabem com està, ni tampoc que gent de fora que està sana es pogués contagiar si entra aquí, ara que sabem que tenim algun cas".