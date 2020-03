Detectats 181 comportaments imprudents al volant en catorze dies

El Cos de Policia va posar en marxa una campanya específica de comportaments imprudents al voltant entre el 24 de febrer i el 8 de març. Durant aquest temps, les autoritats han detectat un total de 181 infraccions, de les quals fins a 134 infraccions han estat relacionades amb la circulació a una velocitat més elevada de la permesa; també s'ha sancionat fins a 32 conductors per no respectar la senyalització horitzontal de la calçada, i destaquen les infraccions relacionades amb els avançaments indeguts o haver fet cas omís a la indicació d'un semàfor o un senyal prohibitiu.

La campanya tenia com a objectiu detectar i sancionar el comportament imprudent de certs conductors que puguin derivar en situacions de risc a causa de la seva imprudència. Així doncs, durant aquest període la policia ha intensificat els controls en llocs susceptibles de cometre infraccions a les zones interurbanes i també els controls per radar per excessos de velocitat gràcies a la col·locació de radars mòbils.

Així mateix, en el decurs d'aquesta campanya s'ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció. A més, des de la policia es recorda que aquestes dades es fan públiques en el marc de la política del cos d'intentar reduir la sinistralitat per tal de garantir una millor seguretat per als conductors i els vianants.