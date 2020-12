Detectats 52 nous positius i els pacients a l'UCI s'eleven a 3

L'executiu ha informat que s'han detectat 52 nous positius per coronavirus en les darreres 24 hores que situen la xifra total des de l'inici de la pandèmia en 7.288 persones, 6.430 de les quals corresponen a la segona onada. Amb els nous contagis, el nombre de casos actius ha augmentat fins als 581. Per la seva banda, 6.629 persones ja han superat la malaltia i el total de defuncions es manté en 78. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha un pacient més ingressat a la Unitat de Cures Intensives que aquest passat divendres. En aquests moments, 18 persones es troben ingressades a l'hospital, 15 a planta i 3 a l'UCI, un dels quals requereix ventilació mecànica.

Des del govern també recorden que a la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap resident ingressat. Finalment, pel que fa a la població escolar, 16 aules estan sota vigilància activa (7 de total i 9 de parcial) més 44 classes en vigilància passiva.