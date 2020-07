Detenen un contrabandista amb tres identitats diferents

Efectius del Cos de Policia van detenir el dimarts de la setmana passada un home no resident de 47 anys per la possessió de 1.090 paquets de tabac valorats en 3.793 euros. Segons es desprèn del balanç de detencions setmanal, els agents van ser requerits a la franja duanera d'Incles, a Canillo, després de ser alertats per membres del Cos de Duana. En arribar als llocs dels fets, la policia va controlar tres persones que es trobaven a l'interior d'un turisme amb matrícula francesa i, en verificar les empremtes dactilars del conductor, els agents se n'adonen que l'home ja havia estat controlat sense documentació en dues ocasions durant el 2019 donant dues identitats diferents, per la qual cosa se l'acusa d'un delicte contra el tràfic jurídic.

Cal destacar que el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 21 persones durant aquesta darrera setmana (del 20 al 26 de juliol). En concret, les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (16) i altres delictes (5).

D'altra banda, les autoritats també van haver d'actuar aquest dijous en un bar de Sant Julià de Lòria. Un home resident de 35 anys va ser acusat com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i injúries a funcionaris de la policia en l'exercici de llurs funcions, i se'l va enxampar amb deu grams de marihuana. Els agents van ser requerits pels volts de les 16 hores en l'establiment després que el detingut mantingués una discussió verbal amb la seva mare. Quan van procedir a qüestionar-lo pel que havia passat, el detingut va reaccionar de forma desproporcionada envers els agents.

És rellevant també la detenció d'un home resident de 34 anys el dilluns de la setmana passada pels presumptes delictes contra la integritat física i moral, com també contra la funció pública. Després de ser requerits per un accident a la vía pública a les 7.15 hores, els agents es van trobar sobre el lloc dels fets que el detingut, així com l'altra part implicada en el sinistre, s'estaven agredint. Tanmateix, un home resident de 40 anys va ser detingut aquest diumenge a la Massana com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Segons apunta el cos d'ordre, una discussió de parella va acabar derivant en una agressió del detingut cap a l'altra part.