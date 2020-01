Detenen una dona pel furt de 7 quilos d’or valorats en 300.000 euros

La policia va detenir aquest dilluns una dona resident de 46 anys per la presumpta comissió d’un delicte contra el patrimoni. Sota la direcció de la fiscalia general i l’autoritat judicial competent, informa el cos d’ordre en un comunicat, la dona va ser detinguda perquè hauria furtat set quilograms d’or en lingots valorats en uns 300.000 euros en un domicili particular. La denúncia es va cursar el mes de novembre del 2019.



La investigació, duta a terme pel Cos de Policia i batejada com Operació Esquí d’Or, va establir que l’autor o autors no havien emprat la força per accedir al lloc on estaven els lingots, amb la qual cosa la primera línia d’investigació es va centrar en l’entorn de la víctima. L’operació continua oberta i no es descarten noves detencions.