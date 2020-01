Detenen un home begut per intentar entrar per la força en un domicili equivocat

La policia ha detingut a Andorra la Vella un home resident de 32 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor i contra la funció pública. Els agents van ser requerits en un domicili particular de la capital, ja que el detingut estava trucant de manera insistent el timbre i picant fortament la porta d’entrada d’un domicili amb el qual no hi tenia cap relació, segons el relat dels fets del cos d’ordre. En el moment d’intervenir els agents, el detingut "presentava un estat important d’embriaguesa" i s’havia confòs de casa, ja que en realitat volia accedir al domicili dels seus pares. Per això, segons la policia, va tenir un comportament desafiant i arrogant envers els agents, i va proferir injúries i resistència.

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 16 persones durant aquesta darrera setmana (del 13 al 19 de gener). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (3), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (6) i altres delictes (6), entre els quals cal destacar la detenció a Andorra la Vella d’un home no resident de 41 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual.

A més, el cos d’ordre va procedir a la detenció també a la capital d’un home resident de 27 anys, com a presumpte autor dels delictes d’injúries, llibertat i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de les seves funcions. Els agents van ser requerits en un domicili particular d’Ordino, ja que el detingut – exparella de la denunciant– va colpejar violentament la porta d’accés, intentant accedir a l’interior. Posteriorment va ser localitzat al seu domicili a Andorra la Vella i, en ser qüestionat pels fets, va tenir unes reaccions desproporcionades envers els agents.

La policia també ha detingut a Andorra la Vella un home resident de 33 anys, com a presumpte autor d’un delicte de lesions. Els agents van ser requerits per una baralla entre dues persones en un carrer de la capital, ja que el detingut hauria donat diversos cops de puny al rostre de l’altra persona implicada i li hauria fracturat el nas.

Per un altre costat, la policia ha detingut una dona resident de 40 anys per refusar la prova d’alcoholèmia, i com a presumpta autora dels delictes d’injúries, llibertat i resistència greu a funcionaris de policia. La detinguda, després de tenir un accident de circulació amb danys materials i en ser qüestionada pels fets, va tenir unes reaccions desproporcionades envers els agents.

Per últim, la policia ha detingut a Encamp un home i una dona residents de 23 i 48 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic, arran d’una discussió de parella que va derivar en una agressió mútua.