Detenen un noi per portar dues navalles 'tipus papallona'

La policia ha detingut a Canillo un home no resident de 46 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra el tràfic jurídic. Els fets van tenir lloc dimecres de la setmana passada quan, en un control rutinari de documentació, els agents van detenir l'home a l'interior d'un turisme amb matrícula francesa. Un cop verificades les dades amb les quals s'indentifica, la policia descobreix que l'home havia estat detingut anteriorment, identificant-se amb el mateix document d'identitat, el qual ha estat manipulat a nivell fotogràfic i usurpa la identitat d'una altra persona.

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 17 persones durant aquesta darrera setmana (del 19 al 25 d’octubre). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (8) i altres delictes (8). En aquest darrer àmbit destaca també la detenció a Andorra la Vella d'un home resident de 29 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat col·lectiva – tinença i port il·legal d'armes blanques–. Durant un control rutinari, els agents descobreixen que l'home es troba en possessió de dues navalles 'tipus papallona', armes de la setena categoria i que el seu port està prohibit.

A més, la policia ha detingut fins a cinc persones com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. A Encamp, els agents van detenir una dona i un home residents de 29 i 23 anys respectivament per una discussió de parella que deriva en una agressió mútua. A la capital, el cos d'ordre va detenir dues dones residents de 45 i 48 anys respectivament per una discussió entre germanes que deriva també en una agressió mútua. Per últim, els agents van detenir a Andorra la Vella un home resident de 55 anys per una discussió de parella que deriva en una agressió del detingut envers l’altra part.