Detenen un noi de 23 anys per trencar la porta d'un domicili i estirar-se al menjador

La policia ha detingut aquest cap de setmana al Pas de la Casa un noi de 23 anys resident temporal, com a presumpte autor d'un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. Els agents van ser requerits al lloc dels fets prèvia denúncia d'uns particulars, ja que el detingut, que presentava símptomes d'estar sota la influència de begudes alcohòliques, havia trencat la porta del domicili dels denunciants, havia accedit a l'interior i s'havia estirat al menjador. El noi detingut tenia el domicili al mateix immoble, però en un altre pis.



En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 32 persones durant aquesta darrera setmana (del 27 de gener al 2 de febrer). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (8), contra la seguretat del trànsit (14) i altres delictes (10).



D'altra banda, la policia ha detingut, també durant aquest cap de setmana, tres parelles a la Massana, el Pas de la Casa i Escaldes-Engordany per agredir-se mútuament. Els primers, una dona i un home no residents de 30 anys, en un aparthotel. Els segons, una dona i un home no residents de 28 i 47 anys, en un hotel. I els tercers, una dona i un home no residents de 30 i 43 anys, també en un hotel.



Finalment, la policia ha detingut a Ordino un home no resident de 45 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor. Els agents van ser requerits per una discussió de parella en un domicili particular. En el moment d'intervenir, el detingut va presentar una actitud “irrespectuosa i agressiva” envers els agents, segons el relat policial.