Detinguda per agredir la parella en una discussió per un deute

La policia va detenir dissabte a la nit, a Escaldes-Engordany, una dona resident de 57 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic i contra la llibertat. Els agents havien estat requerits en un domicili particular per una desavinença de parella, i quan van arribar al lloc dels fets van poder comprovar que s'haurien discutit per un deute econòmic, i la dona hauria causat ferides a la parella, concretament l'home presentava una esgarrapada al pit i una vermellor "intensa" al coll. A més, li hauria proferit amenaces verbals de mort.

D'altra banda, també hi va haver tres detencions per conduir sota els efectes de l'alcohol. Així, la policia va controlar un home resident de 49 anys que va donar 1,28 grams d'alcohol per litre de sang després d'un accident amb danys materials; un home resident de 20 anys amb un resultat de 0,90 g/l i que va ser aturat arran d'una infracció de circulació i un altre home de 55 anys, que també va ser controlat per una infracció al Codi de circulació i que va donar 1,44 g/l.