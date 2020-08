Detinguda la conductora d'un accident a Canillo amb quatre ferits

La policia ha detingut aquesta matinada de dissabte a diumenge a una conductora després d'un accident al camí dels Rius al coll d'Ordino, a Canillo. Tal com explica la policia, només hi hauria implicat un turisme en l'accident, un Toyota Land Cruiser amb matrícula andorrana. La conductora ha perdut el control del vehicle, ha sortit de la via i s'ha precipitat al riu Montaup després d'haver fet una volta de campanya.

Així, han resultat ferides la conductora i els tres ocupants, dues dones residents de 20 i 21 anys i dos homes no residents de 23 anys, els quals, segons declaren des del Cos de Policia, no tindrien ferides greus. A més, els agents han procedit a fer el pertinent control d'alcoholèmia a la conductora qui ha donat positiu en alcohol amb 1,81 grams per litre de sang, motiu pel qual ha estat detinguda.