Detingut per agafar pel coll i espantar de manera agressiva la parella

La policia ha detingut a Escaldes-Engordany dos homes (un no resident de 26 anys i un resident de 32), com a presumptes autors d’un delicte contra el tràfic jurídic, ja que haurien presentat a l'oficina d'Immigració un certificat laboral falsificat amb l'objectiu de regularitzar la situació al país del no resident, segons informa el cos d'ordre aquest dilluns en un comunicat. El Cos de Policia ha procedit a la detenció de quinze persones durant aquesta darrera setmana (del 12 al 18 d’octubre). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (8).

Una altra detenció destacada també va tenir lloc a la parròquia d'Escaldes-Engordany, on un noi resident de 26 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. Els fets van tenir lloc aquest cap de setmana quan els agents van ser requerits per una presumpta agressió del detingut envers la seva parella. La víctima va assegurar en la seva declaració, segons el relat policial, que el noi la va agafar pel coll i la va espantar de manera agressiva.

Per últim, la policia ha detingut a Andorra la Vella una noia resident de 22 anys com a presumpta autor d’un delicte contra l’administració de justícia per haver conduït tot i tenir suspès per ordre judicial el permís de conduir.