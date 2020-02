Detingut un noi de 19 anys per agredir amb un tamboret una empleada d'un local d'oci

La policia ha detingut aquest diumenge a Soldeu un noi no resident de 19 anys, com a presumpte autor d’un delicte de lesions i desobediència a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. Els agents han estat requerits per una agressió a l'interior d'un local d'oci nocturn. El detingut ha estat identificat després d'agredir amb un tamboret i donar un cop al cap a una treballadora de l'establiment durant una discussió, segons el relat policial. Durant la intervenció dels agents, el noi ha intentat fugir, sense èxit, fent cas omís a les indicacions dels agents.

En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 30 persones durant aquesta darrera setmana (del 10 al 16 de febrer). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (5), contra la seguretat del trànsit (12) i altres delictes (13).

Una segona detenció destacada d'aquesta setmana passada és la d'un home no resident de 35 anys, el dimecres passat a Andorra la Vella, per un delicte d’injúries, amenaces i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. Els agents van ser requerits pel Servei de Circulació d’Andorra la Vella, ja que el detingut es trobava a l’interior del seu vehicle utilitzant el clàxon de manera insistent per una discussió de parella, segons explica la policia. En ser qüestionat pels fets, el detingut hauria tingut unes reaccions " desproporcionades" envers els agents interventors.

Accident lleu

D'altra banda, una motocicleta ha atropellat aquest dilluns al matí un vianant al número 53 de l'avinguda Santa Coloma d'Andorra la Vella. L'atropellament s'ha produït en un pas de vianants i l'afectat, un jove resident de 22 anys, ha resultat ferit lleu. Ha estat unes hores a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell però ha estat donat d'alta amb una contusió al maluc.