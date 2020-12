Detingut un noi per amenaçar un company de pis amb un ganivet i una pistola d'impulsos elèctrics

La policia ha detingut aquest diumenge a Escaldes-Engordany un home resident de 46 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva. Unes deu hores abans de la detenció, els agents van ser requerits de matinada en un establiment de la parròquia d'Ordino, perquè el detingut hauria ruixat amb gasoil l'interior del local. Després de ser detingut, segons el relat policial, va ser atès pels serveis mèdics, que el van traslladar a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per fer-li una valoració mèdica. Quan va ser donat d'alta, va ser detingut.

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 18 persones durant aquesta darrera setmana (del 14 al 20 de desembre). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (10). Pel que fa a la campanya d'alcoholèmia que la policia està fent durant aquest mes de desembre, les detencions sumen aquesta setmana fins a sis persones.

En l'àmbit d'altres delictes, destaquen dues detencions més realitzades a principi de la setmana passada. La primera va tenir lloc de matinada a Canillo i el detingut va ser un noi no resident de 25 anys. Segons la policia, els agents van ser requerits en un domicili particular, ja que durant una discussió entre companys de pis, el noi detingut hauria fet servir una pistola d'impusos elèctrics contra una de les persones que es trobaven a l'interior i, a més, va exhibir un ganivet de cuina de grans dimensions proferint diverses amenaces. El noi va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral, i la llibertat.

La segona detenció es va produir a Escaldes-Engordany i el detingut va ser un noi de 20 anys no resident, com a presumpte autor dels delictes d’injúries, amenaces i resistència. Els fets van tenir lloc de matinada en un domicili particular del Pas de la Casa, on una persona "molt alterada" cridava i trencava mobiliari del pis. Ja a la via pública, la policia va detenir el noi, on va injuriar i amenaçar amb dos ganivets els agents interventors, segons el cos d'ordre. En aquest moment, la policia va fer "un ús proporcional de la força per tal de contenir-lo", i finalment va ser atès pels serveis mèdics, que el van traslladar a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per fer-li una valoració mèdica. Igual com en l'anterior cas, va ser detingut un cop li van donar l'alta.