Detingut un conductor després de patir un accident i donar un resultat positiu d'1,96 g/l

La policia ha detingut aquest dimecres un home resident de 49 anys després de patir un accident i donar un resultat positiu en el pertinent control d'alcoholèmia d'1,96 g/l, per la qual cosa al llarg de les pròximes hores passarà a disposició judicial. El sinistre ha tingut lloc pels volts de les 9.54 hores a l'alçada de la rotonda d'Anyós, a la Massana. Segons relata el cos d'ordre, s'ha produït una col·lisió per abast entre el vehicle del detingut, un Nissan Navara pick-up 4x4 amb matrícula andorrana i un turisme Skoda Superb amb plaques estrangeres. La conductora de l'Skoda, una dona no resident de 46 anys, ha resultat ferida.

D'altra banda, la policia també ha hagut d'intervenir en un altre accident que ha tingut lloc a la confluència entre l'avinguda del Consell d'Europa amb el carrer Josep Cornella Panicello, a Andorra la Vella. En concret, s'ha produït una col·lisió entre una motocicleta Honda SH 125 i un turisme Audi A3, ambdós amb matrícula del Principat. El conductor de la motocicleta, un home resident de 62 anys, ha resultat ferit. Segons han explicat des del centre hospitalari, ha estat donat d'alta amb policontusions i traumatisme cranioencefàlic.