Detingut després d'accidentar-se a Canillo i donar positiu al control d'alcoholèmia

El Cos de Policia ha informat aquest diumenge de la detenció d'un resident de 30 que s'hauria estavellat amb el seu vehicle a Canillo patint ferides lleus. Els fets han tingut lloc pels volts de les sis de la matinada i en el sinistre no hi ha hagut més vehicles implicats. Segons el relat policial, el conductor d'un Volkswagen Golf amb matrícula andorrana hauria impactat amb el lateral esquerre del seu vehicle contra un mur de contenció quan procedia a fer un gir cap a la dreta a la carretera general 2. Un cop se li ha practicat el pertinent control d'alcoholèmia, el conductor ha donat un resultat positiu d'1,92 g/l, per la qual cosa ha estat detingut i, en les pròximes hores, passarà a disposició judicial.