Detingut després de patir un accident i donar 2,35 g/l

La policia va detenir aquest divendres l'home de 30 anys que el passat dimarts va resultar ferit greu després de travessar amb el seu vehicle la rotonda del túnel de les Dos Valires. L'home, que va ser traslladat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell amb ferides greus, ha estat controlat pels agents un cop el centre hospitalari l'ha donat d'alta, ja que segons han constatat les autoritats, conduïa amb una taxa d'alcoholèmia de 2,35 g/l. L'accident va tenir lloc pels volts de les 3.41 hores de la matinada i el passatger del turisme, un jove resident de 18 anys, també va patir ferides, tot i que van ser de menor consideració. Així ho ha fet públic aquest dilluns el Cos de Policia, qui també ha informat de la detenció el passat dijous d'una dona resident de 21 anys després de donar 0,92 g/l en una parada rutinària.

En total, la policia ha procedit a la detenció d'onze persones durant la darrera setmana (del 25 al 31 de maig). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (6), contra la seguretat del trànsit (2) i altres delictes (3).

D'altra banda, el 27 de maig es va controlar a dues persones a la Massana, un home resident de 37 anys i un jove de 24, com a presumptes autors d'un delicte contra l'Administració de Justícia. Segons apunten les autoritats, aquestes dues persones haurien crebantat una ordenança penal de suspensió del permís de conduir. Així mateix, a les 23.50 hores del mateix dia, es va detenir a Escaldes-Engordany un home resident de 51 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una desavinença conjugal que hauria derivat en una agressió.