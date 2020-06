Detingut un exhibicionista sota els efectes de la cocaïna

La policia va detenir dimarts passat un home que acabava d' ensenyar els genitals a una dona. Durant l'arrest, l'exhibicionista va abduir que es trobava sota els efectes de la cocaïna.



El Cos d'ordre informa que dimarts passat, a les 14h, va procedir a l'arrest d'un resident de 55 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per consum de cocaïna. Un cop requerits els serveis policials, la víctima els va explicar que un veí de l’immoble li hauria ensenyat els genitals, i quan es va procedir a la detenció i es va identificar l’autor, aquest va reconèixer els fets i va afegir haver consumit cocaïna. Tanmateix va manifestar que desconeixia per què havia tingut aquesta reacció. L’interessat va donar el seu consentiment per realitzar-l’hi l’anàlisi de tòxics en orina, i va donar positiu en aquesta substància il·legal.