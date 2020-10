Detingut a la Seu per facilitar l'ocupació d'habitatges

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un veí de la Seu d'Urgell de 42 anys com a presumpte autor d'un delicte continuat de defraudació de fluid elèctric, danys, coaccions i un delicte contra la seguretat col·lectiva. Segons la policia, l'home es dedicava a obrir les portes de pisos i cases, canviava els panys i oferia els habitatges a persones perquè els ocupessin a canvi de diners. Així mateix, manipulava la instal·lació elèctrica i posteriorment oferia fluid elèctric als ocupants il·legals, a canvi d'una quota inicial d'uns 100 euros, més 20 euros mensuals per mantenir la connexió. Si els ocupants es negaven a pagar aquesta quota, el detingut els amenaçava que els deixaria sense electricitat o els desconnectava directament.



A finals de l'any passat es va ocupar de manera il·legal una casa adossada al carrer Portal d'Andorra de La Seu d'Urgell. Al cap de poc temps, es van ocupar tres cases més del mateix carrer i uns dies més tard es va començar a ocupar els habitatges d'un bloc de pisos del carrer Joan Garriga i Massó. Totes aquestes ocupacions es van produir sense el permís dels propietaris dels immobles.



Després de diverses indagacions, els Mossos i la Policia Local de la Seu d'Urgell van poder constatar que un home estava facilitant l'ocupació il·legal d'habitatges i cobrava quotes mensuals a les persones que hi entraven a viure per disposar de llum i aigua. La policia també va detectar que les consecutives manipulacions havien posat en greu perill la seguretat dels habitatges per possibles descàrregues elèctriques i electrocucions.



Divendres passat, 16 d'octubre, els Mossos van localitzar i detenir la persona que presumptament s'encarregava de tot l'entramat de les ocupacions il·legals dels habitatges. L'arrestat va quedar en llibertat després de declarar en dependències policials, a l'espera de ser citat per l'autoritat judicial que instrueix el cas.