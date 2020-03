Detingut un home de 54 anys per violència de gènere

La policia ha detingut aquest dilluns un resident de 54 anys per violència de gènere. Així ho han informat des del cos de l’ordre des d’on fan una crida a les dones que es puguin sentir en perill a trucar al 110. Cal destacar que aquesta és la primera detenció que duu a terme la policia en una setmana, ja que en la compresa entre el 16 i el 22 de març no n'hi va haver cap.

Precisament, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat aquest dimarts que s’ha posat a disposició d’aquelles persones que ho necessitin un servei de missatgeria al telèfon 606 181, per atendre i donar suport a les víctimes de violència de gènere. Cal destacar, també, que en casos de confinament poden ser més les dones que puguin patir algun tipus de violència, tal com va alertar la setmana passada Stop Violències. “Per a moltes dones casa seva no és un lloc segur”, asseguraven des de l’organització.