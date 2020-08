Detingut un matrimoni per la mort d'una exresident per a la qual havien treballat al país

La policia nacional espanyola ha detingut un matrimoni de 59 i 56 anys i nacionalitat espanyola per haver assassinat una dona amb discapacitat que vivia a Benidorm. Es dona la circumstància que tots tres van viure a Andorra, de fet la víctima fins al desembre del 2019, on la dona els havia contractat per ajudar-la, ja que patia una greu discapacitat.

La dona va ser trobada morta, segons informa EFE, el passat 16 de juny a Benidorm i tot i que en un primer moment es va considerar la seva mort com accidental (va ser localitzada al seu domicili amb la cadira de rodes a sobre de l'esquena) els forenses van determinar que els cops cranials que presentava no concordaven amb la posició d'un accident fortuït ni amb la morfologia de la cadira. Arran d'aquesta descoberta els agents van iniciar una investigació que ha conclòs amb la detenció del matrimoni, que actualment vivia a Jaca (Osca).

Els investigadors van aconseguir determinar que el matrimoni tenia vincles amb la dona, ja que havien estat contractats, mentre vivien al Principat, com a xòfers de la dona, una feina per a la qual haurien percebut 2.500 euros i també van poder esbrinar que posteriorment, la víctima els va continuar ajudant econòmicament amb una dotació mitjana de 1.200 euros al mes, segons la mateixa informació d'EFE.

També van poder determinar que aprofitant que tenien les claus del pis de la dona a Benidorm hi van accedir i la van colpejar amb violència quatre vegades. Després, ho haurien disposat tot perquè semblés un accident. La policia va trobar una caixa forta en la qual hi havia sobres d'extractes buits i la investigació sobre els comptes i els deutes del matrimoni han servit per acreditar que el mòbil del crim va ser econòmic.

El matrimoni va ser detingut el passat 11 d'agost a Jaca i a casa seva es va poder recuperar part dels diners sostrets així com la roba que van fer servir el dia del crim.