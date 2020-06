Detenen un home per orinar sobre un vehicle oficial mentre caminava ebri pel túnel del Pont Pla

La policia va detenir la matinada de dissabte a Escaldes-Engordany un home resident de 67 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública, la llibertat i l’honor. La policia va intervenir arran de l'avís que l'home es trobava a l’interior del túnel del Pont Pla caminant "de forma erràtica" i posant en perill la seva integritat física. Quan la policia va arribar al lloc dels fets va comprovar que els agents de circulació d’Escaldes-Engordany tenien controlat l'home, però aquest mostrava "una actitud poc col·laboradora degut al seu fort estat etílic". De fet, en el moment de l'arribada de la patrulla interventora, estava orinant a una de les portes del vehicle oficial dels agents comunals. La policia relata que el detingut va tenir en tot moment una actitud "desafiant, amenaçadora i irrespectuosa" envers tots els agents i que, a més, els va proferir injúries i amenaces.

Aquesta és una de les catorze detencions que va efectuar la policia la setmana passada i entre les quals cal destacar, també, la de dos homes residents de 25 i 27 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra l’honor. La policia va intervenir dimecres a Andorra la Vella per l'avís que els dos joves estaven llençant escombraries i contenidors al mig de la calçada obstaculitzant la circulació viària. En controlar-los, haurien mostrat "una actitud prepotent, injuriant als agents interventors", informa la policia.

A més, dijous pels volts de les nou de la nit, a Andorra la Vella, una dona i un home residents de 20 i 18 anys respectivament, van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. La parella es va agredir mútuament a la via pública. I els agents també van haver d'intervenir la matinada de diumenge a Andorra la Vella per un cas de violència de gènere. Van detenir un home resident de 29 anys, per haver agredit la seva parella, causant-li hematomes al cap.

La policia també va detenir dimecres al Pas de la Casa, un home resident de 51 anys, com a presumpte autor dels delictes d’ amenaces i resistència greu als funcionaris de la policia. Els agents havien estat requerits en un immoble ja que una persona volia agredir a una altra, a més d’amenaçar-la. En intervenir, el detingut es va "encarar" i es va resistir a la intervenció policial.

Altres dues detencions van ser la d'un home resident de 40 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia, per incompliment d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir; i la d'una dona no resident de 28 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra el tràfic jurídic, ja que a la duana del Pas de la Casa es va identificar amb un document d’identitat fals.

Entre les detencions efectuades per la policia la setmana passada hi ha, també, la de l'home que va protagonitzar una persecució des de la frontera del riu Runer i fins a Grau Roig i de la qual ja s'havia informat.

També es va arrestar, a un aparcament pròxim a un local comercial de Sant Julià de Lòria, un home no resident de 43 anys, per possessió de 0,7 grams de cocaïna. A més, altres tres persones van ser detingudes per donar positiu a la prova d' alcoholèmia. Entre aquests arrestos cal destacar el d'un home resident de 22 anys que va patir un accident de circulació amb danys materials entre dos turismes a Erts. El jove va marxar sense fer l’intercanvi de les dades de les assegurances i posteriorment, a la boca sud del túnel de les Dos Valires, va ser controlat i detingut. Va donar un resultat d'1,72 grams d'alcohol per litre de sang.