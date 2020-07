Detingut a les 16h per quintuplicar la taxa d'alcoholèmia

El balanç de detencions setmanal que difon els dilluns el cos de Policia registra que durant els darrers set dies s'han practicat 16 detencions per vulnerar la normativa de seguretat en el trànsit. Destaca el cas d'aquest passat dissabte, quan els agents van retenir, en un control rutinari a les 16h, un home no resident de 52 anys que gairebé quintuplicava el límit d'alcoholèmia fixat en la normativa. L'home va donar un resultat positiu en el test de 2,35 grams d'alcohol per litre de sang.

Hi ha un altre arrest que també crida l'atenció, en aquest cas per l'hora en què el detingut dona positiu en el control. Dins de la campanya d'alcoholèmia, el passat dijous els agents aturen un vehicle a les 9.50h del matí. I el conductor, un home resident de 61 anys, dona positiu amb una taxa d'1,40 gr/l.

De la resta de detencions, la majoria -totes menys tres, que són per parada rutinària- han estat efectuades dins de la campanya que la policia du a terme aquests dies per conscienciar sobre els perills de la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. La majoria de detinguts -tots excepte tres, que són dones- són homes amb edats que oscil·len entre els 20 i els 73 anys. A diferència del què sol passar normalment, que la majoria de delictes es cometen de matinada, aquesta darrera setmana la franja horària és molt més gran. Des del cas de bon matí explicat en l'anterior paràgraf, a positius per alcoholèmia a mitja tarda i a la nit.