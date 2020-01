Detingut un home per trencar un got de vidre al cap d'un treballador d'un local d'oci

La policia ha detingut al Pas de la Casa un home no resident de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte de lesions i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. Els agents van ser requerits per una presumpta agressió en un local d'oci nocturn, on la persona detinguda, segons testimonis dels fets, hauria trencat un got de vidre al cap d'un treballador de l'establiment sense motiu aparent. Segons la policia, la víctima presentava un tall sagnant al front, mentre que el detingut, amb un fort estat etílic, va oposar una forta resistència als agents en el moment de ser detingut. En total, ell Cos de Policia ha procedit a la detenció de 26 persones durant aquesta darrera setmana (del 20 al 26 de gener). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (4), contra el patrimoni (5), contra la seguretat del trànsit (9) i altres delictes (8).

Però les agressions nocturnes no s'han acabat aquí. La policia també ha detingut a Andorra la Vella un home resident de 44 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. Els agents van ser requerits, una altra vegada, per una agressió en un local públic, on el detingut hauria donat un cop de puny a l'alçada de les costelles a un client que es trobava a l'establiment sense un motiu aparent. Segons la policia, la víctima presentava una forta contusió a la zona costal esquerra que li dificultava la respiració.

A més, el cos d'ordre ha detingut un tercer home (aquest no resident de 33 anys) a la capital, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. Aquest cop també per un presumpta agressió a l’interior d’un local públic, on es va procedir a la detenció de l'home, i a la víctima de l’agressió, que manifesta haver patit diferents cops de puny a la cara, i que li haurien provocat una fractura nasal.

D'altra banda, la policia ha detingut dos homes no residents de 37 i 41 anys respectivament a Sant Julià de Lòria, com a presumptes autors d’un delicte contra el patrimoni, furt amb força en un domicili particular. La tarda anterior a la detenció la policia va rebre un avís per part d’un particular denunciant que s’havia produït un furt amb força en l’interior del seu domicili de la parròquia d’Escaldes-Engordany, on haurien sostret diferents pertinences: diners, joies, peces de roba i complements, i dispositius electrònics, entre d'altres. La investigació duta a terme per identificar els presumptes autors va culminar el matí de la detenció, quan el cos d'ordre va recuperar la pràctica totalitat dels objectes sostrets el dia anterior.

Per un altre costat, la policia ha detingut tres persones (una noia i dos nois residents de 19 anys) com a presumptes autors d’un delicte contra el patrimoni, furt amb força amb utilització de claus de possessió il·legítima en un establiment de restauració. A les 10.25 hores del matí es requereix la presència dels agents per part d'un particular, perquè manifesta que durant la nit anterior els detinguts haurien accedit a l’interior del seu negoci de restauració, i haurien desendreçat diverses estances de l’establiment i s'haurien endut 90 euros. La investigació posterior va determinar que els autors havien de tenir algun tipus de vinculació amb l’establiment, ja que no es troba cap porta i/o finestra forçada. Finalment, s’identifica una exempleada del negoci com la persona que entra, juntament amb els altres dos detinguts, que haurien utilitzat un joc de claus que no hauria lliurat quan va finalitzar la seva relació laboral.

Per últim, el cos d'ordre ha detingut a Escaldes-Engordany un home no resident de 23 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic, contraban de tabac. En un control rutinari a la via pública, la policia va controlar un turisme matrícula francesa i el seu conductor, ja que a la part posterior del vehicle hi havia alguna cosa tapada amb unes mantes. En verificar-ho, els agents van procedir al comís de 1.758 paquets de tabac (valorats en 6.117 €). A més, el detingut es trobava en possessió de tres cigarretes confeccionades amb haixix.