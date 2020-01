Detinguts per agredir-se mútuament i causar desperfectes a l'hotel on s'allotjaven

La policia va detenir dimecres passat una dona i un home no residents, de 39 i 26 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. A l'home se li imputa, a més, un delicte de contravenció penal de danys. Els cossos d'ordre van ser requerits en un hotel d'Escaldes-Engordany, passades les 8.30 hores, després de ser avisats d'una agressió mútua i, en arribar al lloc dels fets, la policia s'adona que l'home també hauria causat desperfectes a la cambra de l'hotel.



En aquest sentit, dijous passat la policia també va detenir un home resident de 29 anys, a Escaldes-Engordany, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. Les autoritats van ser requerides a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per part dels treballadors, ja que estaven atenent una dona que hauria estat agredida per la seva parella.



D'altra banda, segons el balanç de detencions fet públic aquest dilluns, el passat 30 de desembre també es va detenir un home resident de 47 anys com a presumpte autor dels delictes contra el patrimoni i la funció pública. El detingut hauria entrat en una habitació d'un hostal d'Escaldes-Engordany, en el que prèviament s'havia allotjat, trencant la porta d'un cop de peu i ocasionant uns danys per valor superior als 1.000 euros. Segons el relat policial, l'home presentava una actitud agressiva en el moment de ser arrestat.



En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 22 persones durant aquesta darrera setmana (del 30 de desembre al 5 de gener). En concret, les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (5), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (11) i altres delictes (5).



Pel que fa a la seguretat del trànsit, els cossos d'ordre han detingut diversos conductors que superaven significativament la taxa d'alcoholèmia permesa. Així, es va procedir a la detenció d'un jove no resident de 19 anys, el passat divendres al voltant de les tres de la matinada, amb una taxa de 2,06 g/l. El mateix dia també es van detenir dos homes residents i un no resident de 27, 24 i 34 anys després d'haver donat uns resultats positius de 1,31 g/l, 1,23 g/l i 1,20 g/l respectivament. A més a més, l'endemà la policia va detenir un home resident de 38 anys amb una taxa d'alcoholèmia d'1,91 g/l i se l'acusa d'un delicte contra l'Administració de Justícia, ja que el conductor hauria crebantat una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.



Per últim, el Cos de Policia va detenir dilluns passat al Pas de la Casa dos homes no residents, tots dos de 27 anys, per possessió de 0,7 grams de cocaïna, 1,1 grams de marihuana i 5,8 grams d'haixix. Tanmateix, durant la nit d'aquest diumenge a dilluns, també s'ha detingut un home no resident de 22 anys per possessió de 0,7 grams de cocaïna quan intentava accedir al Principat per la frontera hispanoandorrana, i un home no resident de 26 anys per possessió de 0,8 grams de cocaïna en un control rutinari.