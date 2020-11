Detinguts dos joves per una baralla

La policia va detenir aquest diumenge dos joves, un noi de 23 anys i una noia de 18, per una baralla en què va resultar ferit un home amb lesions sagnants a la cara. Tal com informa la policia, els fets van tenir lloc en una plaça d’Andorra la Vella, on van ser requerits per la baralla entre els dos homes a un quart de vuit del vespre. Quan van arribar al lloc dels fets, van detenir l’home resident de 23 anys com a presumpte autor dels delictes contra la integritat, la llibertat i la funció pública. Pel que fa a la noia, els delictes pels quals va ser detinguda són contra la integritat i la llibertat.

Aquestes són dues de les deu detencions que van tenir lloc la setmana passada i entre els quals cal destacar set arrestos per alcoholèmies positives. La persona que va donar un resultat més elevat va ser un home resident de 46 anys que va ser controlat a les dotze de la nit de diumenge conduint ebri amb una taxa d’1,76 grams d’alcohol per litre de sang i que va patir un accident amb danys materials. També cal destacar la detenció d’un home resident de 26 anys que va ser controlat la matinada de dijous amb una taxa d’1,01 grams d’alcohol per litre de sang a més d’estar en possessió de 0,4 grams de marihuana. La resta de positius es van detectar arran de controls rutinaris.

A l’últim, la policia informa de la detenció d’un jove de 22 anys que va ser controlat divendres a Andorra la Vella conduint tot i que tenia retirat el carnet.