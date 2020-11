Detinguts dos fills per agredir els pares respectius

La policia ha detingut dos nois joves per agredir els seus respectius pares o mares, així com una parella per abusos a la filla menor d'edat. En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de dotze persones durant aquesta darrera setmana (del 16 al 22 de novembre). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (5) i altres delictes (7), segons informa el cos d'ordre aquest dilluns en el balanç de detencions habitual de cada setmana.

Pel que fa als dos nois joves, el primer d'ells va ser detingut aquest dissabte passat a Andorra la Vella. Es tracta d'un resident de 27 anys i va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits el dia abans ja que una dona -la mare- manifestava haver estat agredida pel seu fill al seu domicili i va presentar denúncia en dependències policials. La policia va aconseguir detenir el noi el dia després dels fets denunciats per la seva pròpia mare.

Quant al segon fill agressor detingut, ha estat també aquest cap de setmana, però a Escaldes-Engordany. En aquest cas el jove també és resident, de 21 anys, i el delicte és el mateix: contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits perquè el jove detingut hauria agredit el progenitor i la parella actual, segons el relat policial.

L'altra detenció destacada d'aquesta darrera setmana per part de la policia es va produir divendres passat al vespre, quan els agents van detenir una parella (un home i una dona residents de 42 i 36 anys, respectivament), com a presumpte autors d’un delicte contra la llibertat sexual. La víctima d'abusos seria la seva pròpia filla menor d'edat.

Per últim, la policia va detenir dijous passat a Escaldes-Engordany un home resident de 41 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i contra la funció pública. Els agents van ser requerits ja que el conductor d'un turisme, després d'un conflicte de circulació, va fer cas omís a l'odre d'aturar-se per verificar la documentació per part d'un agent de circulació, va emprendre la marxa i va posar en perill la integritat de l'agent, perquè fins i tot hauria arribat a donar un cop amb el retrovisor a l'esquena del funcionari, segons el relat policial.