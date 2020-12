Deu minuts per veure el Pare Noel, el patge reial i els Reis d'Orient

260x366 Les entrades que es poden trobar a la web. / UNIÓ PRO-TURISME Les entrades que es poden trobar a la web. / UNIÓ PRO-TURISME

La Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany ha anunciat aquest dijous que els infants de la parròquia –i tots els que ho desitgin de la resta del país– disposaran de tres dies per poder veure de prop el Pare Noel, el patge reial i els Reis d'Orient a la sala d'actes del Prat del Roure. En concret, serà el proper dia 24 de desembre (de 15 a 18 hores), el 4 de gener (de 15 a 18 hores) i el 5 de gener (de 10 a 18.30 hores) quan cada unitat familiar – 1 adult i 4 infants com a màxim– disposaran d'entre 10 i 15 minuts per gaudir de prop (es podrà fer una foto a 2 metres de distància) dels personatges més estimats pels més petits durant les festes de Nadal. Els que hi estiguin interessats han d'entrar a la web unioproturisme.com, clicar 'Entrades Nadal', triar una de les opcions i una franja horària (250 persones per franja), i rebran l'entrada per correu electrònic. També es podrà recollir una entrada impresa per qui no tingui accés a Internet. Si hi ha moltes inscripcions, s'ampliarà l'horari.



Els responsables de la Unió Pro-Turisme han explicat durant la roda de premsa de presentació de les activitats nadalenques a la parròquia d'Escaldes-Engordany que van elaborar un protocol de seguretat sanitari que finalment ha estat aprovat pel ministeri de Salut i que gràcies a això es podran portar a terme aquestes tres activitats. "Hem de donar les gràcies al ministeri de Salut, perquè almenys hem fet un protocol que ha estat aprovat, i així aquest any amb tot el que ha passat, la canalla igualment podrà gaudir del Pare Noel, el carter reial i els Reis d'Orient", ha afirmat Jaume Ambor, president de la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany. A banda dels 2 metres de distància que caldrà guardar entre cada unitat familiar, l'ús de mascareta i gel hidroalcohòlic, hi haurà un circuit d'entrada i de sortida, i també un cop dins de la sala, de manera que els assistents no es creuran en cap moment. La organització lliurarà un regal a cada infant amb llapissos de colors i caramels, tot desinfectat.

651x366 La roda de premsa d'aquest dijous al comú escaldenc. / A. B. La roda de premsa d'aquest dijous al comú escaldenc. / A. B.

De tota manera, fins al darrer moment no se sabrà si podrà tenir lloc la cavalcada de Reis (la conjunta amb Andorra la Vella ja s'havia anul·lat), el vespre del dia 5 pels carrers de la parròquia, ja que Salut encara no ha donat el vistiplau, i potser no ho faci fins el dia abans, segons han assegurat des de la Unió Pro-Turisme. En cas que es faci, només sortirà una carrossa amb els tres Reis d'Orient i es recomanarà que la gent la segueixi des dels balcons. "No podem obligar tothom que estigui als balcons perquè potser hi ha famílies que no en tenen, de manera que, si es fa, serà una passada ràpida perquè els nens puguin veure la carrossa", ha explicat Marc González, secretari de l'entitat escalenca.