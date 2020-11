Deures a fer per erradicar la violència de gènere

Després que aquest dimarts el Govern anunciés que el servei d'atenció a la violència de gènere ha atès fins a l'octubre 311 casos, i en el marc del Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, la presidenta d'Acció Feminista, Antònia Escoda, ha remarcat que encara queda molta feina per fer. En aquest sentit, ha comentat que per molt que s'avanci i es treballi, es tracta "d'una problemàtica que es troba molt arrelada a la societat", fet que provoca que els casos hagin augmentat respecte a l'any passat. L'executiu està "posant recursos, però encara en fan falta molts més" perquè encara "existeix aquesta impunitat amb el maltractador", que és on s'ha de posar el focus, ha dit.

Tot i així, ha lamentat que només s'abordi el tema en el dia internacional sobre aquesta problemàtica, i ha matisat que s'hauria d'erradicar el dia perquè existeix sempre. De fet, ha declarat que esperen que amb la llei d'igualtat, es doti de més recursos per solucionar la problemàtica, però ha emfasitzat que s'ha de treballar en tots els àmbits de la societat, des de l'educació i amb la formació de tots els actors públics, per tal de tenir "una societat més igualitària".

Sobre el fet que el 64% de les dones encara no vulguin denunciar l'agressor, ha manifestat que és molt complicat, perquè en la majoria de casos, la dona encara no té "la certesa que estarà ben protegida". Per altra banda, ha indicat que les dades són molt profundes, i que poden servir per fer canviar als negacionistes sobre aquesta problemàtica.

Al seu torn, la mediadora social de l'Associació de Dones d'Andorra (ADA), Elvira Geli, ha destacat que al llarg d'aquest any han atès moltes trucades telefòniques de dones que patien violència de gènere, sobretot verbal, i es mostra sorpresa perquè moltes, un cop passats els mesos més complicats dels confinament, encara continuïn amb la parella malgrat les situacions viscudes. Des de l'ADA s'ha derivat una desena de casos al servei d'atenció a les víctimes i, en aquest sentit, Geli valora la "coordinació" que hi ha amb l'equip i subratlla que elles deriven les dones ja que consideren que d'aquesta manera "tot és més ràpid i més eficaç", ja que com que les víctimes reben una atenció integral s'agilitza molt l'atenció a totes les necessitats que puguin tenir.

Així, Geli destaca que durant el confinament es va viure una situació "molt complicada" i subratlla l'increment de casos que s'han donat segons les dades facilitades pel servei d'atenció. "És un any complicat que ens ha posat a prova", manifesta, constatant, també, que els casos que elles han gestionat són també de dones joves, una dada que no la deixa de sorprendre com també considera "preocupant" que encara sigui tan alt el percentatge de dones que no denuncien.

Pel que fa al protocol que l'ADA té signat amb el ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut per als casos de violència de gènere, destaca que s'està treballant de manera molt coordinada i la importància que això sigui realment així.