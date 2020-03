Dia 6: Confinats i sense estalvis

Centenars de comentaris i missatges circulen per les xarxes socials amb iniciatives i gestos que demostren la solidaritat de la població andorrana. Entre el magma de publicacions en destaquen les de persones que viuen amb por i incertesa el futur immediat. Molts treballadors s’han quedat sense feina amb l’acabament precipitat de la temporada d’hivern. Malgrat els esforços del Govern per evitar acomiadaments, el cert és que hi ha una xifra sense determinar de persones que s’han quedat sense ingressos.

Nombroses d’aquestes persones han vist com del dia a la nit els ha canviat la vida. Sense feina, sense ingressos i sense estalvis. La solidaritat ciutadana serà imprescindible per no deixar caure aquestes persones, en molts casos famílies senceres. També caldrà apel·lar a la responsabilitat de les empreses, propietaris de locals i pisos i, en general, de tots aquells que tinguin capacitat de redistribuir de la manera més equitativa possible els recursos que pugui generar el país.

La crisi tot just acaba de començar i com deia el cap de Govern aquesta setmana, “Andorra només ens té a nosaltres”. Tothom coincideix a dir que perquè el país se’n surti serà imprescindible replantejar-se moltes coses, evitar decisions precipitades i aplicar el sentit d’estat per damunt de qualsevol interès particular.