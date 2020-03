Dia 10: el coronavirus desactiva els delinqüents

No tot són males notícies en el marc de la crisi de la Covid-19. Les restriccions de moviments i l’ordre de confinament decretades pel Govern han suposat una davallada absoluta en matèria delictiva. La web de la policia publica aquest dilluns un comunicat inèdit: “Balanç de detencions efectuades durant la darrera setmana del 16 al 22 de març de 2020: el Cos de Policia en el decurs de la darrera setmana no ha efectuat cap detenció”.

El fet que no hi hagi hagut cap detenció no treu que la policia hagi hagut d’actuar en nombroses intervencions, especialment per controlar establiments que se saltaven l’obligatorietat d’estar tancats i persones que no respectaven l’ordre de confinament en els domicilis.

No obstant aquest escenari, la policia recorda que hi ha a disposició dels ciutadans el telèfon 110 per seguir alertant d’incidències i denunciant fets presumptament delictius. També s’insisteix en no abaixar la guàrdia, especialment en casos de violència de gènere. En aquest sentit, l’entitat Stop Violències recorda que segueix actiu el número de telèfon 181 perquè aquelles persones a qui el confinament a casa els pugui empitjorar una possible situació de violència domèstica puguin denunciar-ho.