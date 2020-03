Dia 8: ‘fake news’ i sospites a flor de pell

Des de l’entrada en vigor de les mesures de prevenció i seguretat decretades pel Govern per mitigar la propagació de la pandèmia de la Covid-19, les xarxes bullen amb publicacions de tota mena. Entre els centenars d’informacions que corren i es comparteixen, n’hi ha d’absolutament verídiques, d’exagerades, de tergiversades, d’alarmistes i fins i tot de falses. El criteri dels lectors posa a lloc cadascuna d’aquestes informacions, algunes de les quals s’acompanyen d’imatges que certifiquen o no la veracitat de cada contingut.

L’ARA Andorra, amb la voluntat d’informar i explicar què està passant, publica al voltant d’una quinzena de notícies cada dia. L’activitat informativa s’ha duplicat arran de l’anomenada crisi del coronavirus, mentre que la repercussió a les xarxes socials, un autèntic bullidor d’actualitat i opinió, s’ha multiplicat exponencialment.

Aquest divendres publicàvem diverses informacions sobre la picaresca d’alguns establiments de venda de productes de primera necessitat i sanitaris. Sense esmentar el nom de cap establiment, diverses empreses es van posar en contacte amb l’ARA Andorra per desmentir que ells no havien aplicat cap increment en els preus, que no aprofitaven l’avinentesa per fer l’agost i que féssim el favor de despublicar aquelles notícies.

L’ARA Andorra tan sols té la voluntat d’informar i contribuir a explicar les coses. No obstant això, volem destacar que no deixa de ser sospitós que sense mencionar el nom de cap negoci n’hi hagi alguns que es donin per al·ludits. “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, com diu l’aforisme llatí.