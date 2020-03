Dia 2: quedar-se a casa sense aturar l'economia

Tot i la bona feina de Govern i les autoritats corresponents per donar a conèixer i implementar les mesures decretades per lluitar contra la propagació del COVID -19, l'allau d'informació de les darreres hores ha saturat la capacitat de molts ciutadans de conèixer amb exactitud que es pot fer i que no es pot fer mentre duri la situació.

A través d'un llistat d' activitats econòmiques, l'Executiu ha detallat quines estan permeses i quines no. L'obligatorietat de tancar afecta a concessionaris d'automòbils, comerços de venda al detall de productes que no siguin de primera necessitat, albergs, refugis, bars, restaurants, cafeteries, escoles i centres acadèmics, biblioteques, centres esportius, estacions d'esquí, centres termals, equipaments públics, sales de joc, espais de lleure, perruqueries o bugaderies.

Poden obrir els hotels fins a un terç de la seva capacitat, i únicament poden donar servei als clients allotjats. També el sector de la construcció, les explotacions agrícoles, la indústria, el sector financer, els transports, l'energia i els combustibles, els serveis jurídics, els immobiliaris i naturalment els negocis d'atenció sanitària com farmàcies, òptiques i consultoris mèdics.

No obstant l'acurat llistat detallat per Govern, els dubtes planen sobre nombroses activitats. Així es reflecteix a les xarxes socials, on proliferen els comentaris amb respostes per a tots els gustos. Per exemple, si la recomanació és quedar-se a casa i evitar grups de persones, hi ha qui pregunta com és possible que als supermercats no es limiti l'aforament. També hi ha qui qüestiona la recomanació de quedar-se a casa però alhora es permet la reparació d'un electrodomèstic a domicili o el lliurament de menjar preparat, suposant la visita d'un tercer a la llar.