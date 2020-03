Dia 3: socialitzant des del confinament

El tancament de les escoles i instituts és un mal de cap per pares, mares i famílies en el seu conjunt. Molts joves i adolescent, però, viuen la situació de manera ben diferent. Per ells l’aïllament és una alternativa per socialitzar a través de les xarxes.

Joves i adolescents preguntats per l’ARA Andorra expliquen que “el millor d’estar tancats a casa és que podem estar amb la família tot el temps, però trobo a faltar quedar amb els amics”, diu el Jordi, estudiant de quart de secundària de l’escola andorrana d’Encamp. El Jan, de l’andorrana d’Ordino, afegeix que “no poder quedar és un inconvenient, però si només és per uns dies no passa res perquè estem connectats amb els amics a través d’Instagram i la Play”.

Tots dos coincideixen que no troben a faltar del tot l’escola “perquè ens envien deures a través de l’ipad i és com si féssim teletreball, que ara s’ha posat de moda”. El Jan destaca que “estudiar des d’un altre entorn diferent a l’escola no pressiona tant” i el Jordi matisa: “Està bé, però estar tancats a casa és pesat perquè no podem fer esport o jugar a l’aire lliure”.

Malgrat el confinament, l’escola andorrana continua amb activitats acadèmiques perquè els alumnes no perdin el fil. Professors i professores han enviat missatges als seus alumnes perquè estiguin connectats a l’hora que els toqui de cada classe per seguir les instruccions del docent. Una manera més de seguir socialitzant a través dels estudis.