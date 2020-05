Dificultats per acabar les pràctiques universitàries

El món de l'educació s'ha vist directament afectat per les conseqüències que el coronavirus ha deixat al seu pas. L'ajornament de les classes presencials ha donat pas a l'ensenyament telemàtic, que al llarg dels darrers dos mesos ja s'ha tornat habitual. Malgrat que s'han pogut continuar oferint coneixements teòrics en línia, un dels principals problemes amb els quals s'ha trobat la Universitat d'Andorra (UdA) rau en aquells alumnes de darrer curs que enguany havien d'iniciar les pràctiques. Aquest problema s'intensifica quan es parla sobre les titulacions d'educació i infermeria, on aquesta última assignatura és obligatòria. Les videoconferències i el cribratge poblacional han esdevingut una solució, en part, pels estudiants d'aquestes titulacions.

Pel que fa al bàtxelor en Ciències de l'educació, el rector de l'UdA, Miquel Nicolau, ha assegurat que la universitat ha signat un acord amb el ministeri que encapçala Ester Vilarrubla "per iniciar les pràctiques amb format virtual". La rapidesa amb què es pot resoldre el conflicte per als futurs docents no es pot aplicar de la mateixa manera a la titulació d'infermeria. Nicolau ha indicat que al mes de març alguns hospitals ja van deixar d'acollir estudiants a conseqüència de la crisi sanitària i, en vista de les circumstàncies, encara no hi ha una data de tornada concreta. Tot i això, alguns d'aquests universitaris han participat en l'operativa dissenyada pel Govern per a fer els tests d'anticossos a tota la població, el que suposarà que es convalidi "la part de competències transversals", però encara quedarà per assolir la part de coneixements específics, que haurà de tenir lloc 'a posteriori'.

Quant a les titulacions que compten amb estades formatives a les empreses no obligatòries, com és el cas del bàtxelor en informàtica o el màster de dret, també s'estan reprenent de manera virtual, ha manifestat Nicolau. Malgrat que no la totalitat dels alumnes han pogut accedir a aquestes pràctiques, sí que ho ha fet una gran majoria. Alguns d'ells fins i tot, s'han pogut incorporar de forma presencial a la plantilla d'una empresa, sobretot en el cas dels advocats.

De cara a l'any vinent la universitat resta a l'espera de les directrius que fixin les autoritats sanitàries per iniciar el calendari acadèmic. Per a Nicolau la idea és "començar el curs amb puntualitat", malgrat que és conscient que la nova normalitat haurà de conviure amb una sèrie de restriccions. Una de les principals preocupacions és la pèrdua d'estudiants, que avui dia se situa en un 7%, i que tenen -i tindran- a veure majoritàriament amb la dificultat en la mobilitat per part dels estudiants internacionals i la imminent crisi econòmica. L'UdA ofereix la possibilitat als alumnes d'escollir, en dues de les quatre titulacions de bàtxelor, l'assistència a les classes de manera presencial, virtual o mixta. Aquest punt, per tant, també hauria de jugar en favor del centre acadèmic.

De totes les crisis en sorgeixen oportunitats i aquesta és una d'elles. Nicolau ha reconegut que aquesta ràpida adaptació tecnològica ha desencadenat en un creixement en la utilització de noves eines. "Hi haurà coses que incorporarem per sempre, però volem seguir la part presencial al 100%", ha detallat el rector. Així mateix, la xarxa d'universitats ja ha alertat que aquesta situació generarà "un abans i un després", que obligarà a molts centres que encara treballen de manera analògica a digitalitzar-se.