Digitalització per ser més propers a la ciutadania

La ministra de Funció Pública i Simplificació de l'Administració, Judith Pallarés, ha destacat la importància de la digitalització "no només" per una qüestió mediambiental sinó també per guanyar en "eficiència", la qual cosa ha de servir per aconseguir "administracions més properes a la ciutadania i més participades". De fet, aquest és un dels aspectes que recull la declaració que els 22 països participants en la XIX Conferència iberoamericana de ministres d'Administració Pública i Reforma de l'Estat han d'aprovar amb la intenció que sigui elevada a la Cimera de caps d'Estat i de Govern que Andorra acollirà l'any que ve.

D'aquesta manera, Pallarés ha destacat que els diferents països iberoamericans posen en relleu la importància de treballar perquè les administracions vetllin per "la igualtat, pels drets de tots"; per la capacitació dels seus treballadors públics i que puguin tenir llocs de treball "dignes" i que la ciutadania també tingui accés a aquests llocs.

La titular de Funció Pública ha destacat que la reunió que se celebra aquest dijous a la tarda ha de servir per tractar els objectius de les Nacions Unides per a l' Agenda 2030 i entre els quals els que més toquen les administracions, els que van orientats a la innovació i també a la transformació per "donar resposta a un futur cada cop més canviant i a situacions on necessitem una adaptació immediata i sovint difícil", com la que s'ha viscut amb la Covid-19, en què les administracions han hagut de donar resposta als neguits de la població de manera telemàtica.

Andorra aprofita aquest fòrum iberoamericà per plantejar el treball iniciat per a la millora de l'administració que, tal com ha detallat Pallarés, es basa en tres eixos: "Simplificar per automatitzar molts dels tràmits i tasques que es fan dins l'administració"; digitalitzar, invertint en noves tecnologies i "capacitar el treballador per afrontar els canvis ràpids i en poc temps".