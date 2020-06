Dijous s'aixequen les restriccions per circular per tot Catalunya

Sense sorpreses. El ministeri de Sanitat ha autoritzat el pas de Lleida, Barcelona i l'àrea metropolitana a fase 3, segons han informat fonts governamentals a l'ARA. El ministre Salvador Illa ha comunicat la decisió a la consellera de Salut, Alba Vergés, en la reunió bilateral d'aquest dimecres al migdia, després d'analitzar les últimes dades de contagis. Illa ja havia assegurat en una entrevista a 'TV3' al matí que, a priori, es donaven les condicions per fer-ho.



El ministre de Sanitat ha dit que a Catalunya les coses s'han fet correctament –"amb molta cura"–, que s'ha actuat amb rapidesa en el brot de Lleida i que avui, d'acord amb les dades, es prendrà la decisió. El ministre ha admès que preocupa la mobilitat per Sant Joan i que, per això, es vol evitar que les sortides es concentrin a partir de diumenge, que és quan decau l'estat d'alarma.



El ministre també ha avançat que s'estan plantejant un canvi en els protocols d'actuació per fer proves PCR, també, als contactes estrets de les persones que hagin donat positiu encara que n manifestin símptomes perquè ara "la clau" serà actuar amb "rapidesa i contundència" quan es detectin contagis. "És la idea que tenim", ha admès, tot i apuntar que és una decisió que ara hauran de compartir amb les comunitats autònomes. Illa ha explicat que una ponència tècnica ja va arribar a aquesta conclusió dimarts, però que el canvi ha de ser validat per la Comissió de Salut Pública.



El ministre ha apuntat que l'obertura al turisme es fa a l'espai Schengen i tenint en compte que ara Europa és un lloc segur on la pandèmia està evolucionant bé, i ha assegurat que es farà el seguiment d'algunes de les persones que arribin però no de totes. "Les persones que tinguin símptomes no han de viatjar", ha dit el ministre, que ha apel·lat a la responsabilitat individual.





Confinament quirúrgic

Diumenge decau l'estat d'alarma i el titular de Sanitat defensa que només si hi hagués un brot que s'hagués de controlar tornant a restringir la mobilitat a tot el territori es plantejarien reactivar-lo. "L'estat d'alarma ha funcionat i ha beneficiat a tothom", ha dit, però ha apuntat que ara l'arma més eficaç és la responsabilitat individual amb mesures com la distància de seguretat o el rentat de mans. "Si hi haguessin brots que no poguéssim controlar hauríem de tornar a activar l'estat d'alarma", ha apuntat el ministre, que ha assegurat que no creu que torni a passar. Si hi ha brots –ha dit– caldrà una actuació molt quirúrgica: "Només hi hauria un confinament total si hi hagués situacions que ho fessin indispensable".

Això sí, Illa ha donat per fet que hi haurà rebrots i ha recordat que, de fet, ja n'hi ha hagut en punts com Lleida. Per això ha defensat que cal desplegar xarxes de vigilància ràpida, que és el que diu que s'ha fet ara a la Xina. "Sabem que hi haurà rebrots i la clau és la detecció ràpida i l'actuació contundent", ha apuntat. El ministre ha dit que treballen amb la previsió d'una segona onada que molta gent situa a la tardor: "Estem treballant per fer-hi front i al mateix temps per evitar-la". Ha assegurat, també, que totes les comunitats autònomes i el mateix ministeri ja estan fent reserves de material de protecció per evitar que una nova escalada els torni a agafar sense recursos.