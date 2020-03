Direct Bus redueix els desplaçaments i la capacitat màxima de passatgers per trajecte

Des del Grup Julià i Autocars Nadal, han anunciat a través d'un comunicat, que estan extremant les mesures per a prevenir la propagació del Covid-19, alhora que intenten mantenir els seus serveis. En aquest sentit, a partir del dilluns 16 de març, els horaris de Direct Bus quedaran reduïts a les 06.15 i a les 15.15 hores des d'Andorra la Vella amb parades a l'estació de Sants de Barcelona i a les terminals T1 i T2 de l'aeroport el Prat de Llobregat. Pel que fa als viatges que fan el mateix recorregut a la inversa, tan sols hi haurà el de les 11 i el de les 20 hores, sortint de la T1 i passant per la T2 i l'estació de Sants.

A més, seguint les recomanacions del ministeri de Salut i del ministeri de Presidència, Economia i Empresa del Govern d'Andorra i del reial decret que va aprovar aquest dissabte el consell de ministres del govern d'Espanya, han indicat que la capacitat màxima dels busos serà del 30%. L'empresa també ha assegurat que queda reforçada la neteja i la desinfecció dels interiors dels vehicles i ha manifestat que es podrà modificar de dia i data o es tornarà el 100% de l'import d'aquells bitllets que ja estiguin comprats. Aquestes accions es mantindran vigents durant els propers 15 dies i seran prorrogables en funció de com es desenvolupin els esdeveniments.