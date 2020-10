Direct Bus redueix els viatges a Barcelona a la meitat

Les noves mesures de restricció de la mobilitat adoptades per la Generalitat de Catalunya per frenar l'expansió de la Covid-19, ha fet que Direct Bus hagi decidit anul·lar la meitat dels serveis diaris de dilluns a diumenge. El canvi entrarà en vigor el proper dilluns, 2 de novembre, i comporta la suspensió dels serveis de les 6.15 hores de Barcelona a Andorra i de les 15 hores de la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Llobregat a Andorra que passa a les 15.45 per l'estació de Sants, a banda de les freqüències de les 11.15 i de les 20.45 hores d'Andorra a Barcelona.

Els serveis que es mantenen són: els de les 6.15 i les 15.15 hores d'Andorra a Barcelona i els de les 11 i les 20 hores de l'aeroport a Andorra, amb els passos respectius a les 11.45 i a les 20.45 per l'estació de Sants. Des de Direct Bus s'informa que els viatgers que hagin adquirit bitllets per als horaris afectats poden optar a una modificació d'horari sense cost addicional o al reemborsament de l'import total del bitllet.

Pel que fa a la compra de nous bitllets, des de l'empresa es recomana fer-la a través del lloc web www.andorradirectbus.es, tot i que també es podran comprar els bitllets a l'Estació Nacional d'Autobusos a Andorra la Vella.