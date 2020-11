Registrats més d'un centenar de positius per Covid en 24 hores

El Govern informa aquest dijous que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 6.534 persones – de les quals, 5.676 corresponen a la segona onada–. El total de casos actius se situa encara per sobre dels 800, concretament 809, després que s'hagin reportat més d'un centenar de casos nous, 106. Feia dies que la xifra de positius reportats per dia no superava el centenar, i aquest increment és fruit dels darrers "petits" brots, segons apuntava aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, detectats en els cribratges a entitats esportives i al centre penitenciari de la Comella.



Pel què fa a la pressió hospitalària, hi ha 16 persones ingressades a planta de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, això significa que hi ha un ingrés més que en la darrera actualització de dimecres. N'hi ha vuit que estan a la Unitat de Cures Intensives, de les quals tres requereixen de ventilació mecànica. Així doncs, en les darreres 24 hores hi ha hagut una alta de la UCI i un altre ingrés ha deixat de necessitar intubació.



L'Àrea Covid del Cedre continua sense ingressos i, finalment, pel que fa a la població escolar, 36 aules estan sota vigilància activa –12 total i 24 parcial– i 27 en vigilància passiva.