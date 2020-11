Disminueixen els ingressats per coronavirus a l'hospital i al Cedre

Fins a 69 nous contagis en les darreres 24 hores eleven la xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia al Principat a 4.825, 3.968 dels quals corresponen a la segona onada. Els casos actius se situen en 1.275, i les defuncions es mantenen en 75, segons ha informat l'executiu en l'actualització de les dades sanitàries.

A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 34 persones ingressades, quatre menys que aquest passat dissabte. D'aquestes, 25 es troben a planta i 9 a la Unitat de Cures Intensives, 8 de les quals requereixen ventilació mecànica. Els pacients ingressats a la planta Covid del Cedre també continuen disminuint, i actualment hi ha 11 residents, tots procedents del mateix centre sociosanitari. Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 34 aules sota vigilància activa, 23 amb una vigilància total i 11 parcial, a banda d'11 classes més sota vigilància passiva.