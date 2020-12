Dispositiu especial per Cap d'Any per evitar festes clandestines

A causa de la situació excepcional actual generada per la Covid-19, el Cos de Policia ha anunciat que durà a terme la nit del 31 de desembre un reforç policial nocturn per fer prevenció i controls a fi d'evitar possibles festes clandestines. També servirà per fer respectar els decrets extraordinaris sanitaris i la resta de normatives existents.

El desplegament es farà amb presència a les set parròquies, i especialment en zones conegudes com a sensibles i on solen haver-hi concentracions i consum de begudes alcohòliques. Per aquest motiu, la policia ha dissenyat un pla estratègic de gestió, on hi haurà operatius específics per prevenció, seguiment, control i denúncia de les infraccions que es puguin constatar, i alhora també reforçar els controls i en general la vigilància. Des del cos han fet pública aquesta informació amb la intenció que la ciutadania respecti les recomanacions sanitàries i demana responsabilitat individual i col·lectiva.