Dispositius a punt a l'espera de nevades

"La veritat és que el dispositiu de nevades l'estem preparant com els altres anys", explica el cap de l'àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), David Palmitjavila. La irrupció aquest any de la Covid-19 no afectarà de manera significativa una de les principals tasques del COEX durant l'hivern: la neteja de les carreteres per tal de garantir la seguretat dels conductors. "Durant l'hivern som un servei d'urgència i de manteniment" i, per tant, "hem de tenir-ho tot preparat per si neva, independentment de la Covid", afegeix.

Amb un equip format per una trentena de xòfers de màquines llevaneus –dos més que durant el 2019–, vuit mecànics dedicats a solucionar qualsevol incidència i un treball previ de reforç dels mitjans interns per assolir l'optimització de recursos, el COEX encara un hivern amb un alt nivell d'exigència que té com a finalitat garantir que les carreteres principals i secundàries de tot el Principat es trobin el màxim de transitables possibles i amb el més alt nivell de seguretat.

Precisament, Palmitjavila explica que durant aquest temps s'han estat celebrant reunions internes per definir una estratègia que permeti l'optimització de recursos. Les trobades serveixen per determinar amb els comuns qui ha de ser l'encarregat de netejar alguna de les zones compartides, com és el cas d'una carretera general que passa per zona urbana. Com a novetat, aquest any s'han elaborat uns plans de coordinació entre diversos actors que poden veure's implicats en un episodi de neu. Per exemple, en cas de nevada intensa i més aviat cap a parròquies altes, s'ha definit una comunicació amb empreses de transport escolar i de passatgers per tal que puguin iniciar la marxa des de l'aparcament amb els equipaments especials en cas que sigui necessari.

D'altra banda, el COEX també disposa d'un comitè d'urgència que, en funció de la previsió meteorològica i el nivell d'alerta, pot requerir el suport de màquines llevaneus dels comuns, i els encarregats de transportar escolars i passatgers, també estaran assabentats de la situació de la neu a la xarxa viària. En l'actualitat, el COEX compta amb un parc de màquines que gairebé arriba a la quarantena. Encara és aviat per parlar de la quantitat de neu que s'haurà d'emprar aquest any, ja que tot dependrà de la nevada, que es preveu que pugui deixar gruixos màxims d'entre 6 i 7 metres.

Pel que fa a la col·laboració amb França, Palmitjavila assegura que ja s'ha celebrat una primera reunió virtual amb la prefectura de l'Arieja i també amb tècnics de la Dirso per tal de posar-se al dia i compartir telèfons de contacte i coordinació. La voluntat és que tots els interlocutors es mantinguin informats de possibles talls o tancaments. Més tard es vol anar un pas més enllà i, un cop les restriccions s'aixequin, s'estudiarà la celebració d'un simulacre per tal de compartir experiències i mètodes de treball. El mateix passarà amb les tècniques antiallaus.

Tot i la bona preparació del COEX, tant a nivell de recursos humans com materials, Palmitjavila assegura que el més important és respectar les normes a l'hora d'iniciar la conducció amb neu. Circular sense els equipaments especials en cas de ser necessari implica la possibilitat que es produeixin accidents i congestió en el trànsit.