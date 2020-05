Divuit mesos per fer els acabaments d'edificis si no es vol l'enderroc

Els propietaris d'edificis que estiguin inacabats tindran un període transitori de 18 mesos per fer els acabaments externs si no volen que l'edifici sigui enderrocat. Així, segons la modificació del reglament de construcció que ha aprovat l'executiu, els edificis que es trobin ara com ara inacabats podran fer els acabaments exteriors, encara que no s'adiguin a la normativa actual, ja que la voluntat del Govern és que no hi hagi estructures d'aquest tipus que, tal com ha manifestat el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, constitueixen un risc per a la seguretat dels ciutadans i també un important impacte visual. "Volem evitar que hi hagi edificis inacabats", ha remarcat el titular d'Ordenament Territorial, afegint que un cop passin aquests divuit mesos en què aquests propietaris podran fer els acabats seguint la normativa que hi hagués en el moment en què van ser autoritzats, si no duen a terme aquests treballs hauran de procedir a l'enderroc. En cas que no ho facin serà el comú qui podrà tirar a terra l'estructura.

El ministre ha manifestat que, tot i que no hi ha una concreció exacta sobre la quantitat d'edificis que es trobarien en aquestes circumstàncies, es podrien tractar d'una dotzena i ha posat com a exemple els que hi ha a l'entrada de la vall d'Incles o a la recta de Santa Coloma. "No volem esquelets d'edificis i, tot i que apostem perquè la construcció segueixi funcionant, el que no volem és que es malmeti la seguretat" de les persones, ha emfasitzat Torres.

El reglament també determina que a partir d'ara quan faci dotze mesos que la llicència ha caducat el comú podrà requerir al promotor perquè enderroqui l'edifici o bé la corporació comunal podrà procedir a fer-ho, derivant les despeses en el promotor.

Revisió global

Aquest aspecte relacionat amb l'enderrocament dels edificis és només un dels canvis de què ha estat objecte el reglament d'edificació, al qual s'ha fet una revisió global, tal com ha explicat Torres. Una altra de les novetats és que en els moviments de terres en cas que les obres estiguin aturades més de tres mesos la direcció facultativa haurà de prendre mesures de seguretat. També es determina que aquestes excavacions han de tenir una finalitat i en el termini d'acabament s'introdueix un de parcial per tenir acabada l'excavació. També es destaca que en els terrenys en què ja s’hagi atorgat una llicència d’excavació –com ara un aparcament descobert o d’ús agrícola– no es pot atorgar una llicència d’edificació en un termini de tres anys. El projecte, a més, haurà de definir les condicions d’execució durant l’excavació i les condicions definitives. Amb aquesta normativa es vol evitar situacions com les que es van produir a la Portalada, ha recordat el ministre, afegint que ja llavors es va anunciar que es faria una modificació del reglament de construcció per incidir en la seguretat d'aquestes excavacions.

Torres ha manifestat que arran dels canvis també s'impulsa un procediment simplificat que afecta a obres menors, obres majors de canvis d'ús i a habitatges unifamiliars de nova planta que suposa que la llicència és immediata i que el comú implicat i el Govern tenen tres mesos per fer la revisió. El projectista de l'obra té la responsabilitat que s'adigui a la normativa, ja que del contrari s'exposa a dos anys d'inhabilitació. D'aquesta manera es vol fomentar que sigui més fàcil obtenir una llicència d'obra.

Altres aspectes que es determinen és el reaprofitament de les aigües pluvials; el millor control dels residus d'obra o que els edificis puguin superar l'alçada màxima en cas d'instal·lacions solars o geotèrmiques. S'estipula també que les xarxes de cogeneració puguin fer-se per sota de vials o es possibilita que els cinc metres de les vores dels rius es puguin aprofitar per recollir aigua per a la producció hidroelèctrica. El reglament és vigent des del 2003 i la darrera modificació data del 2012.