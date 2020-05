Dos nous contagis fan pujar el nombre de casos totals per coronavirus a 754

El nombre de contagis totals a Andorra per coronavirus és de 754. Aquesta dada, segons ha indicat aquest dissabte el ministre portaveu, Eric Jover, representa un increment de dues persones durant les darreres 24 hores. D'aquests casos, 161 encara són actius i 545 persones ja han estat donades d'alta després de superar la malaltia. Amb la defunció d'aquest divendres de l'exdirector adjunt del Lycée Comte de Foix, François Garcia, a l'edat de 79 anys, el nombre total de decessos se situa en 48. Entre els professionals de la salut encara hi ha 30 contagiats i 4 més que pertanyen als cossos especials. A l'hospital hi ha 11 pacients positius, dels quals 8 estan a planta i 3 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), tots tres sota ventilació mecànica. Els pacients ingressats al Cedre són 19. Dels 72 resultats que aquest dissabte ha rebut l'hospital, 63 han donat negatiu i 9 positiu.

Durant l'habitual roda de premsa Jover també s'ha referit als problemes que s'han experimentat durant la jornada d'avui a l''stop lab' d'Escaldes-Engordany. El titular de Finances ha reconegut que "hi ha hagut un cert col·lapse en l'organització", però el comú escaldenc ja ha manifestat "que el problema no es reproduirà". Des del Govern s'ha recordat que Andorra està posant en marxa una operativa molt complexa que pot incloure errors, però també s'ha afirmat que a partir d'aquest diumenge no hi tornarà a haver cap mena de congestió per a sotmetre's als tests d'anticossos a la parròquia.

Des del Govern també s'ha informat que la plataforma per demanar cita prèvia al doble cribratge poblacional es tancarà aquest diumenge a la nit i, posteriorment, per a aquelles persones que encara no s'hagin inscrit i ho vulguin fer, hauran de trucar a cadascuna de les corporacions comunals. Tot i això, Jover ha posat en relleu que el pròxim dimecres finalitzarà la primera onada del cribratge i, per tant, "encomanem a tothom que demani cita prèvia abans d'aquesta data".

Pel que fa als fronterers que encara no hagin demanat cita, hauran de posar-se en contacte amb Protecció Civil (875 610) perquè siguin aquests qui fixin les directrius a seguir. Cal recordar que són més de 66.000 les persones que s'han inscrit als tests massius i ja s'han fet fins a 41.800 proves. Per a tots aquells ciutadans que tinguin qualsevol dubte, ja sigui amb el resultat del seu primer test o amb altres problemàtiques, poden trucar al 775 006.