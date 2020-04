Dos dies sense cap defunció per coronavirus

Ja fa dos dies que Andorra no ha de lamentar cap mort per Covid-19. El titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha reconegut que, per a ell, dies com aquests en els quals no s'ha d'anunciar cap defunció, són "més fàcils". Tot i això, ha reconegut que aquestes dades no volen dir que "hagi canviat la tendència" i, per tant, "encara no es pot treure cap conclusió". El ministre ha afirmat que "hem de ser realistes", ja que "de pèrdues en seguirem tenint". A hores d'ara, el total de pacients afectats per coronavirus ascendeix fins als 646, dels quals 478 són actius. Pel que fa als professionals de la salut hi ha 65 casos, mentre que la xifra és menor en el personal que pertany als cossos especials, que és de 14.

A l'hospital hi ha 48 casos positius i 16 pacients estan a l'UCI (inclosa la persona provinent de la Seu d'Urgell) dels quals 14 requereixen ventilació mecànica. A planta hi ha 32 persones amb coronavirus i, pel que fa al Cedre, hi ha 45 dels quals 18 provenen del centre sociosanitari Salita. El titular de Salut també ha anunciat una notícia esperançadora, què són els set usuaris del Cedre que recentment han superat la malaltia "gràcies als professionals que els han atès i la seva fortalesa". Un fet que "em satisfà moltíssim", ha afegit.

Benazet ha aprofitat la roda de premsa d'actualització diària de la situació d'emergència sanitària per felicitar els infants del país pels vídeos que s'estan poden veure a les xarxes socials, on els més petits donen tot el seu suport a la gent gran del país. "És un vídeo preciós i referma la lluita dels infants, que tots junts donen força a les seves famílies per seguir juntes a casa lluitant contra l'epidèmia", ha declarat. També s'ha fet seva una frase de la cançó que el raper andorrà Oktuso ha creat aquesta setmana: "Estem separats però mai hem estat tan junts".