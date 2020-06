Dos directors d'Educació renuncien al seu càrrec

El director del departament de Sistemes Educatius i Serveis Escolars, Marc Jover, i la directora del departament d' Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi, Meritxell Gallo, han renunciat al seu càrrec després de 7 i 9 anys, respectivament, al capdavant d'aquests departaments. El portaveu del Govern, Eric Jover, ha anunciat aquesta decisió en la roda de premsa posterior al consell de ministres, i ha volgut destacar la feina feta durant aquests anys per la seva implicació. Des de l'executiu han volgut aclarir que la voluntat d'ambdós directors no era la d'acabar la legislatura, sinó que en el moment que van perllongar les seves funcions ja van anunciar que estarien al capdavant dels departaments només un any per acabar els projectes que s'arrossegaven de l'anterior legislatura. A més, durant les properes setmanes es farà el nomenament de Josep Areny com a nou director del departament de Sistemes Educatius i Serveis Escolars. Quant a la vacant del departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi, Jover ha informat que tant les tasques de director com les seves responsabilitats quedarien repartides. "L'objectiu és reestructurar part del ministeri i abaratir costos".

Ajuts a l'estudi

D'altra banda, aquest dimecres també s'han convocat els ajuts a l'estudi per al curs 2020-21. La convocatòria per aquests ajuts inclou els nivells de maternal, primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional i en queden exclosos els d'ensenyament superior. A més, respecte a la convocatòria d'altres anys, hi ha dos canvis. Per una banda, s'ha decidit incrementar el llindar econòmic de les famílies que sol·liciten l'ajut, el qual abans s'havia de tenir uns ingressos inferiors a 14.763 euros i enguany aquesta quantitat ha pujat fins als 16.053 euros. "La voluntat és que més famílies es puguin inscriure als ajuts", ha comentat Jover, qui ha indicat que altres anys hi ha un nombre elevat de famílies que no podien accedir-hi per molt poc. El segon canvi té a veure amb les beques de residència, en les quals els estudiants passaran a rebre 4.300 euros en comptes dels 3.874,98. Des de l'executiu han atribuït aquest augment al fet que amb l'anterior que es donava no era suficient per a les despeses que tenien les famílies. Així, els interessats per aquests ajuts poden presentar la seva sol·licitud des del 10 de juny fins al 10 de juliol per via telemàtica o presencialment al Servei de Tràmits.

Pel que fa als ajuts a tercer cicle, aquells corresponent als qui cursen doctorats, el Govern ha anunciat un canvi de model en la convocatòria a partir d'aquest curs. Fins ara, els sol·licitants havien de renovar cada any l'ajut i per tant, presentar la documentació. A partir d'aquesta convocatòria, l'ajut es podrà sol·licitar el primer any per la totalitat dels tres anys del doctorat amb un import de 45.000 euros totals, respecte dels 15.000 anuals que hi havia en els anys anteriors. Les sol·licituds poden presentar-se a partir del 10 juny fins al 18 de setembre i la partida global és de 165.000 euros.

Finalment, el Govern també ha aprovat la convocatòria als ajuts anuals a les associacions juvenils per un import total de 20.300 euros, una xifra similar a la d'anys anteriors, tal com ha apuntat Jover. L'objectiu d'aquests ajuts és "promoure programes adequats als joves del país" i les entitats tenen fins al 9 de juliol per presentar les seves candidatures.