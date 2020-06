Dos ferits greus per un incendi en un immoble de la capital

Un incendi declarat aquesta passada mitjanit en un habitatge al carrer Pompeu Fabra d’Andorra la Vella ha provocat dos ferits greus. Segons informa el cos de Bombers, han hagut d’evacuar una dona que ha patit cremades severes, i un home, per inhalació de fum. La dona ha estat traslladada en ambulància a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per, posteriorment, dur-la en helicòpter al centre mèdic barceloní de la Vall d’Hebron com a conseqüència de la gravetat de les ferides. L’home es troba ingressat a la UCI de l’Hospital andorrà. El foc ha cremat bona part de l’habitatge, un àtic d’aquesta cèntrica zona de la capital.



La policia investiga quina pot haver estat la causa de l’incendi, que no s’ha estès per la resta d’habitatges de l’immoble.