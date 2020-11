Dos ingressos per Covid les darreres 24 hores

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha difós aquest dimarts a la tarda l’actualització de les dades referents als casos per Covid-19 que tracten. Actualment hi ha 33 persones ingressades a l’hospital de Meritxell, dues més que dilluns, de les quals 25 són a planta d’hospitalització i n’hi ha vuit a la Unitat de Cures Intensives (UCI) que requereixen de ventilació assistida. Així doncs, tot i que no varia el nombre de persones amb respiració mecànica, hi ha un lleuger augment dels ingressos a planta.



Pel què fa a l’àrea de tractament habilitada al Cedre, aquest dimarts es reporten 11 ingressos, els mateixos que fa 24 hores. Recordar que, segons previsions del ministeri de Salut avançades aquest dilluns pel ministre Martínez Benazet, l’evolució dels ingressos al Cedre és positiva i es preveu que durant la setmana la meitat d’ells rebi l’alta hospitalària.