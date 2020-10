Un mort per coronavirus

El Govern ha anunciat la defunció d'una persona per coronavirus. Es tracta d'un resident de Salita que ja es trobava amb tractament pal·liatiu i que al segon cribratge que es va fer a la residència, arran dels casos detectats la setmana passada, va donar positiu. L'altre ha estat un pacient ingressat a l'hospital que havia estat a l'UCI que ha patit una pressió cardíaca a planta. En els dos casos, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha indicat que encara no se sap si han mort per la Covid o no.



El nombre de contagis totals des de la darrera actualització del dimecres ha pujat fins als 2.696, 120 més, dels quals 827 es troben actius. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 20 persones a planta i cinc a l'UCI, tots ells intubats i ventilats mecànicament. D'altra banda, a la planta Covid-19 habilitada al Cedre, ja hi ha 14 pacients ingressats provinents de Salita.



